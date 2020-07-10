Івано-Франківщина готова до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблень

10 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які діють з 22 червня; порівняно з даними на 9 липня Івано-Франківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (63,25%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,07) та Чернігівська (17,54) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська (19,33%), Закарпатська (15,59%), Рівненська (13,64%), Харківська (11,48%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідає Тернопільська (47,03%) область.

У Києві заповненість становить 34,34%, кількість тестувань на 100 тис. населення — 114,07, частка позитивних ПЛР-тестів — 4,11%, динаміка становить — 28,22%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових інфікованих на коронавірус зростає четвертий день поспіль.

Також у Тернополі 9 липня були пом'якшені обмеження щодо роботи закладів громадського харчування та партнерських пологів.