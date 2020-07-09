Захворюваність на коронавірус в Києві падає

Кількість хворих на коронавірус у Києві 8 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 93 людини до 5 872, померлих — на 3 людини до 122.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Ще у 93 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрала життя 122 киян. На сьогодні в столиці вже 5 872 підтверджених випадки захворювання COVID-19",— написав він.

Серед хворих 34 жінки у віці від 22 до 71 року, 50 чоловіків від 20 до 76 років, а також 3 дівчинки (від 8 до 15 років) і 6 хлопчиків (від 1 місяця до 16 років).

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 20 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужали 62 киян, всього коронавірус подолали 1 962 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дарницькому районі — 27, Деснянському — 15, у Голосіївському, Оболонському та Шевченківському — по 10 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Київі удвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу.

Раніше ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.