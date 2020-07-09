В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

Карантин в Україні не можуть пом'якшити в 8 областях. Фото: Pixies

Карантин в Україні не можуть пом'якшити в 8 областях. Фото: Pixies

Станом на 9 липня новим критеріям для введення послаблення карантину не відповідають 8 областей. Наразі Львівська та Одеські області визнані знову такими, що відповідають критеріями, порівно з даними на 8 липня, а Чернігівська – вийшла з цього списку за не відповідність показнику охоплення тестуванням.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (62,95%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,30) та Чернігівська (17,41) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (19,50%), Закарпатська (14,83%), Івано-Франківська (11,51%), Рівненська (13,79%), Харківська (11,50%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Донецька (27,12%), Тернопільська (66,33%) області.

У Києві заповненість складає 35,58%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 113,45, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,05%, динаміка становить -34,91%.

Таблиця готовності регіонів України до пом'якшення карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати – 810 інфікованих за минулу добу, однак смертність падає – 21 летальний випадок.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус останнім часом.