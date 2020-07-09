підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 11:55 8
Суспільство 2020-07-09T13:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, Посилення карантину, Послаблення карантину, пом'якшення карантину, критерії для пом'якшення карантину
Карантин в Україні не можуть пом'якшити в 8 областях. Фото: Pixies
Карантин в Україні не можуть пом'якшити в 8 областях. Фото: Pixies

Станом на 9 липня новим критеріям для введення послаблення карантину не відповідають 8 областей. Наразі Львівська та Одеські області визнані знову такими, що відповідають критеріями, порівно з даними на 8 липня, а Чернігівська – вийшла з цього списку за не відповідність показнику охоплення тестуванням. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (62,95%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,30) та Чернігівська (17,41) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (19,50%), Закарпатська (14,83%), Івано-Франківська (11,51%), Рівненська (13,79%), Харківська (11,50%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Донецька (27,12%), Тернопільська (66,33%) області.

У Києві заповненість складає 35,58%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 113,45, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,05%, динаміка становить -34,91%.

Таблиця готовності регіонів України до пом'якшення карантину. Інфографіка: МозТаблиця готовності регіонів України до пом'якшення карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати – 810 інфікованих за минулу добу, однак смертність падає – 21 летальний випадок.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня через велику кількість хворих на коронавірус останнім часом.

Більше новин про: Карантин Карантин в Україні Посилення карантину Послаблення карантину пом'якшення карантину критерії для пом'якшення карантину

Українська туристка, яку затримали в Греції, чекає...
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до п...
До дистанційного навчання з вересня Україна не гот...
Після послаблення карантину Львівська область знов...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Кулик запропонував оголосити "Народну підозру" Порошенку, щоб повернути $6 млрд українцям 13:45
У Росії не бачать підстав для нормандської зустрічі в серпні 13:44
Бойко вимагає відновити водопостачання Донбасу 13:43
Air France планує відновити рейси з Києва в Париж з 14 липня 13:33
Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 24 серпня 13:21
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
більше новин
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok