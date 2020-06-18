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18 червня 2020, четвер, 10:09 369
Медицина 2020-06-18T11:00:02+03:00
Українські Новини
Медреформу з мертвої точки зможе зрушити Рада реформ на чолі з Саакашвілі, - Голобуцький

Медреформу з мертвої точки зможе зрушити Рада реформ на чолі з Саакашвілі, - Голобуцький

Ірина Дорофейчук
Медицина, Супрун, Степанов, Медреформа, Саакашвілі, Голобуцький
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

Питання продовження реформи охорони здоров'я потрібно виносити на Раду реформ, яку очолює Міхеїл Саакашвілі. А також провести відкриті парламентські слухання з залученням не тільки вітчизняних експертів, а й представників МВФ. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи затягування медичної реформи з боку МОЗ.

Як повідомляє РБК-Україна, в середу відбулося засідання парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, головним питанням якого мала стати доповідь глави МОЗ Максима Степанова про плани щодо коригування медреформи.

Але міністр охорони здоров'я проігнорував це засідання і замість себе відправив двох своїх заступників.

На думку Олексія Голобуцького, це є черговим свідченням того, що глава МОЗ затягує оприлюднення нової концепції медреформи.

"Степанов неодноразово критикував Уляну Супрун, називав її дії експериментом і закликав все міняти. Але далі слів досі не просунувся. Нагадаю, що його призначили міністром в кінці березня - а значить, був час сформувати хоча б рамкову концепцію подальших дій з реформування медичної сфери та почати діалог. Ховатися за спинами заступників довго не вийде - продовження медреформи від України вимагає МВФ. Не кажучи вже про те, що стан української медицини не влаштовує нікого - ані пацієнтів, ані самих медиків", - сказав політолог.

Нагадаємо, Україна і МВФ домовилися про нову програму фінансування Stand-bу в розмірі 5 млрд доларів терміном на 18 місяців. Однією з умов надання фінансування є продовження медичної реформи.

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