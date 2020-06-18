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18 червня 2020, четвер, 13:45 7
Верховна Рада і партії 2020-06-18T14:30:01+03:00
Українські Новини
Бойко хоче відставки уряду і перевиборів Ради

Бойко хоче відставки уряду і перевиборів Ради

Тетяна Зотова
Парламент, Бойко, Відставка, Уряд, ОП-ЗЖ, Шмигаль
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Найкраще для країни - це відставка цього уряду і перевибори парламенту." Про це 18 червня Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи провал голосування за оновлену Програму дій уряду Шмигаля, інформує портал zagittya.com.ua.

"Сьогоднішнє голосування свідчить, що протверезіння прийшло навіть до правлячої більшості. Вони нарешті зрозуміли, що непрофесійний уряд б’є по їхньому іміджу, по їхнім обіцянкам виборцям. Прийшло розуміння, що треба призначати на посади професіоналів, людей, які знають, як працювати, а не просто робити яскраві презентації", - сказав парламентар.

За 100 днів роботи уряд не спромігся підготувати ефективну програму і тільки імітував бурхливу діяльність.

"Жодної дієвої справи. Я наведу лише один приклад - на кінець травня з обіцяних 300% доплати, лікарі отримали гроші тільки за березень. У той же час замість реструктуризації більше 140 млрд грн віддають зовнішнім кредиторам - фінансовим спекулянтам. Як це назвати? Оце був лакмусовий папірець непрофесійності і байдужості уряду до проблем громадян", - зазначив Юрій Бойко.

За словами Співголови фракції опозиціонерів, найбільш прийнятний для країни сценарій - це відставка цього недолугого Кабміну та перевибори парламенту.

"Парламент, у якому половина монобільшості не знає, за що вона голосує, і з’являються абсолютно лобістські законопроекти, як, наприклад, сьогодні дозвіл працювати гральному бізнесу у період епідемії і т. ін., - далі працювати не може. Верховна Рада має бути переобрана, повинно відбутися перезавантаження влади", - наголосив Юрій Бойко.

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