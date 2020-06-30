Клітіна в бікіні пообіцяла боротися з "політичними проститутами"

Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції", героїня секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури. Про це вона повідомила в відеоповідомленні на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 30 червня.

"Я вирішила боротися за правду самостійно через те, що на цих ідіотів в штанах точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції", щоб нарешті розібратися з цими політичними проститутами", - заявила Клитина.

Вона зазначила, що була звільнена Криклієм, оскільки заважала "красти на "Укрзалізниці". У цю мить головна мета Клітіної - "розібратися з усіма політичними корупціонерами і проститутами".

Скріншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Вони думають, що якщо у них в штанах щось є, то цього достатньо для успіху, і можна ображати жінок. Але жінки у сто разів розумніший і чесніше, ніж ви. Міністр Криклій, він мене не тільки звільнив, він мене облив брудом так, щоб я ніколи не оговталася, тому що заважала їм красти на "Укрзалізниці". Тому я хочу розібратися з усіма політичними корупціонерами і проститутами. Всі охочі приєднуйтесь до мене. Скажемо "Ні" політичним проститутам", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України.