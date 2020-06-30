підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Клітіна в бікіні пообіцяла боротися з "політичними проститутами"
30 червня 2020, вівторок, 12:28 20
Політика 2020-06-30T13:45:53+03:00
Українські Новини
Клітіна в бікіні пообіцяла боротися з "політичними проститутами"

Клітіна в бікіні пообіцяла боротися з "політичними проститутами"

Елизавета Кесельман
Скандал, корупціонери, Олександра Клітіна, Міністр Криклій

Олександра Клітіна оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції", героїня секс-скандалу, колишній заступник глави Міністерства інфраструктури. Про це вона повідомила в відеоповідомленні на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 30 червня.

"Я вирішила боротися за правду самостійно через те, що на цих ідіотів в штанах точно надії немає. Я створюю свою партію "Україна проти корупції", щоб нарешті розібратися з цими політичними проститутами", - заявила Клитина.

 

Вона зазначила, що була звільнена Криклієм, оскільки заважала "красти на "Укрзалізниці". У цю мить головна мета Клітіної - "розібратися з усіма політичними корупціонерами і проститутами".

Скріншот: facebook/Aleksandra KlitinaСкріншот: facebook/Aleksandra Klitina

"Вони думають, що якщо у них в штанах щось є, то цього достатньо для успіху, і можна ображати жінок. Але жінки у сто разів розумніший і чесніше, ніж ви. Міністр Криклій, він мене не тільки звільнив, він мене облив брудом так, щоб я ніколи не оговталася, тому що заважала їм красти на "Укрзалізниці". Тому я хочу розібратися з усіма політичними корупціонерами і проститутами. Всі охочі приєднуйтесь до мене. Скажемо "Ні" політичним проститутам", - заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня Клітіна почала працювати на посаді радника голови Державного космічного агентства України.

Більше новин про: Скандал корупціонери Олександра Клітіна Міністр Криклій

Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус в Києві зросла
У п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу
Новини
"Житомиргаз збут" просить Минэнерого не допустити зриву постачань газу населенню 13:47 Прес-реліз
Київ готовий відкласти введення єдиного е-квитка до 2021 13:18
Громадські організації вимагають включити їх представників до складу Тристоронньої контактної групи 13:05
Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася 12:57
Рейтинг "Слуги народу" падає, ОПЗЖ і "Євросолідарності" — зростає, — соцопитування 12:51
більше новин
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
Інвестори "Аркади" звинувачують Мірошниченка в оплаті мітингів проти них, - політолог 08:52
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
більше новин
Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok