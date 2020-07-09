Луганщина у вогні. Як проходила операція з ліквідації масштабних пожеж

Чорні уламки та обвуглені стіни - більше сотні будинків згоріли, густа димова завіса застеляє небо й сонце, а гар в повітрі пече горло, на трасі дихати зовсім нічим – у буквальному сенсі. 7 липня масштабні пожежі в Луганській області охопили понад 5 тис. га лісу та через сильний вітер перекинулися на села: Смоляниново, Капітаново та Воронове.

Ще одна надзвичайна подія у низці небувалої для України кількості катастроф за одне півріччя. Жалісна картина нагадує ситуацію, яка виникла зовсім недавно – у квітні цього року, коли масштабні пожежі охопили Чернігівську та Житомирську області – пил, гар, стурбовані люди, які втрачають свої оселі. Для Міністерства внутрішніх справ 1-е півріччя 2020 року – просто аврал: здавалося б, ось нещодавно горіла Чернігівщина і Житомирщина, та ось днями рятувальники розбирали завали будинку на Позняках в Києві, здавалося б, лише вчора міністр внутрішніх справ на заході України керував операцією з ліквідації надзвичайної ситуації у зв'язку з затопленням 2 областей, тепер пожежі – тепер горить схід України. До району пожеж прибув Президент Володимир Зеленський, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов та, звичайно, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На місці ліквідації наслідків пожежі розгорнутий пункт життєзабезпечення, скликається засідання оперативного штабу: на стіл перед українським урядом лягають карти із зазначеними осередками займання: найбільш турбують 3 точки, які необхідно локалізувати. За ходом робіт спостерігає Президент, в оточенні місцевих рятувальників, він ознайомлюється з ситуацією, поруч – міністр Аваков, основна частина роботи на його плечах. Тут і Нацгвардія, і Збройні сили, - близькість лінії розмежування та відсутність розуміння з боку окупаційної влади – окрема небезпека. Тут і пару сотень поліцейських, і колосальні обсяги техніки. Трохи пізніше з'ясовується: до гасіння вогню залучено понад 1 200 співробітників ДержНС в режимі 24/7 та 293 одиниці техніки, яку, як повідомив глава МВС, довелося передислокувати з 4 областей України: Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської, - силами місцевої техніки впоратися не вдалося. Починається комплексна операція.

"Вранці з секретарем РНБО, главами ДержНС, Нацполиции України працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі, здійснили повітряний моніторинг районів спалаху", - повідомив Аваков.

Рятувальники вирушили в самий епіцентр пожежі, поліцейські – евакуюють місцевих жителів у безпечне місце, десятки постраждалих везуть до лікарні. Реагують злагоджено. Лише з Смоляніново та дачного кооперативу "Вовче озеро" евакуйовано 34 особи. На жаль, не обійшлося без жертв – 5 осіб загинуло, троє, як повідомила поліція, просто задихнулися, проїжджаючи біля зони вогню, ще один помер в лікарні від 70% опіків. Гострою залишається небезпека мародерства, - для охорони громадської безпеки та порядку райони патрулюють додаткові мобільні групи поліцейських.

Що стосується вогню - де неможливо залучити наземну техніку задіяна пожежна авіація. За день було скинуто 16 тонн води: "З 11:00 рішенням штабу ООС дозволено використання пожежних літаків", - повідомив глава МВС. Він також прокоментував роботу слідчих: "Розглядаємо 3 версії – необережне поводження з вогнем, займання в результаті погодних умов та навмисний підпал". Точніше покаже подальша експертиза, але "попередньо порушено кримінальну справу за статтею, що передбачає порушення правил пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей", - повідомила Нацполіція.

Пожежі також пошкодили і комунікації. Близько 1 тис. абонентів залишилися без електропостачання, без газу - 1 291 абонент.

До кінця дня джерела займання локалізовано, так що небезпека подальшого поширення вогню у випадку, якщо знову підніметься вітер, позаду. Але вогонь вже залишив частину місцевих мешканців "під відкритим небом" без житла і коштів. За результатами засідання уряду 8 липня та наради з прем'єр міністром оперативно прийнято рішення щодо виділення компенсації постраждалим. Президент Володимир Зеленський при цьому озвучив попередню цифру в розмірі 50 млн гривень на допомогу людям.

"Кожна родина, яка залишилася без будинку, отримає компенсацію в 300 тис. гривень, а кожному потерпілому виділять по 20 тис. гривень на підтримку. Родичам загиблих обов'язково нададуть окремі виплати" - пообіцяв Президент.

За підсумком – роботи тривають, тривають злагоджено, в більшій частині успішною завдяки досвіду саме міністра внутрішніх справ. Але дивлячись на ситуацію у країні, нас в цьому році може очікувати ще не одне надзвичайна подія, так і небезпека пожеж залишається високою, оскільки зима була надзвичайно сухою.