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19 травня 2020, вівторок, 16:17 254 Аудіозапис
Верховна Рада і партії 2020-05-19T17:24:20+03:00
Українські Новини
Я підвищив тарифи на 100%, коли МВФ вимагав на 75%, – оприлюднені розмови Порошенка з Байденом

Я підвищив тарифи на 100%, коли МВФ вимагав на 75%, – оприлюднені розмови Порошенка з Байденом

Ірина Дорофейчук
МВФ, Джозеф Байден, Комунальні тарифи, держзрада, Петро Порошенко, Андрій Деркач
Джозеф Байден та Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Джозеф Байден та Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", на яких колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%. Записи телефонних розмов, які відбулися в кінці 2015 року і впродовж 2016 року між колишнім Президентом України Порошенко і державним секретарем США Джозефом Байденом були оприлюднені на сьогоднішній прес-конференції Деркача в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами нардепа, записи, що свідчать про факти міжнародної корупції і зраді на найвищому державному рівні, йому передали журналісти-розслідувачі. За їх словами, запис розмов робив особисто Порошенко.

"Петро Олексійович (Порошенко) зізнається Байдену, що підняв тарифи для українців, увагу, чи не на 75% як просив МВФ (Міжнародний валютний фонд), а на цілих 100%. "Вже на 100% підняв тарифи, дайте ярд будь ласка!" Заради мільярда собі, Порошенко готовий роздягнути українців догола, ще й заробити на тарифах. До речі, тарифи справді підвищилися удвічі", – повідомив Деркач.

Деркач нагадав, що наприкінці 2019 року у США спалахнув великий міжнародний корупційний скандал. На чолі великої корупційної схеми стоїть колишній віце-президент США Джо Байден.

"Джо Байден, його син Хантер та їхні партнери протягом багатьох років отримували від газовидобувної компанії Миколи Злочевського (був такий міністр часів Януковича) мільйони доларів за політичний "дах". Син Байдена Хантер входив до складу директорів компанії. Разом з ним гроші у раді директорів "Бурісми" отримував й товариш пасинка держсекретаря США Джона Керрі, його помічник Девон Арчер. Записи розмов якраз демонструють, як Керрі разом з Байденом наполягали на звільненні генпрокурора Шокіна, який розслідував справу "Бурісми" та у підсумку вийшов на Байденом", – зазначив Деркач.

Нардеп наголосив, що Байден вимагав відставки Шокіна, шантажуючи 1 млрд доларів кредитних гарантій, які США мали надати Україні.

"1 мільярд коштів американських платників податків. Така ціна порятунку Байдена від в’язниці. Саме 1 мільярд став морквиною для Петра Олексійовича, заради якої він злив Шокіна", – повідомив Деркач.

Після звільнення Шокіна, повідомив нардеп, Порошенко не одразу зрозумів, що він буде ще довго гнатися за мільярдом, погоджуючись на все нові поступки на шкоду Україні.

"Це чітко зрозуміло з наступної розмови Порошенка та Байдена, де Байден висуває нові умови в обмін на мільярд. Тобто Шокіна прибрали, а щоб отримати мільярд, Петру Олексійовичу потрібно буде ще попрацювати", – сказав Деркач, оприлюднюючи розмову Порошенка та Байдена від 22 березня 2016 року.

За його словами, усі наявні на сьогодні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду та фактах міжнародної корупції передані до Офісу Генпрокурора. Також всі матеріали надіслані  до державних органів США для використання та прийняття рішення в рамках їхньої компетенції.

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