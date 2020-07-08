У Белграді штурмували парламент після оголошення про посилення карантину і введення комендантської години

Після того, як влада Сербії оголосили про та посилення карантину та введення комендантської години в столиці країни (Белград), у місті почалися масові протести, під час яких штурмували парламент. Про це повідомляє Nova.rs.

Акції ротесту почалися після того, як президент Олександр Вучич оголосив про повернення в столиці жорстких карантинних заходів: заборони зборів і комендантської години протягом наступних вихідних.

Після цієї заяви близько 8 вечора тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту, викрикуючи критику на адресу президента.

В певний момент люди спробували штурмувати поліцію і будівля парламенту.

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Деякі протестувальники кидалися в них камінням, а також перевернули і підпалили сміттєві баки.

Після початку заворушень значна частина протестувальників вирішила піти, інші залишилися. Сутички з поліцією тривали до пізньої ночі.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня, в Сербії відбулися загальнонаціональні вибори після трьох місяців карантину по всій Європі викликаного пандемією коронавірусу.

Що стосується епідеміологічної ситуації, то в Сербії вона суттєво погіршилася. 27 червня добовий приріст хворих на вперше з кінця квітня перевищив 200, 2 липня зареєстрували 359 нових випадків - рекорд з середини квітня.