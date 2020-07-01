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01 липня 2020, середа, 22:15 12
Суспільство 2020-07-02T01:45:01+03:00
Українські Новини
Місто засинає, прокидається коронавірус. Соцмережі "вибухнули" через посилення карантину в Києві

Місто засинає, прокидається коронавірус. Соцмережі "вибухнули" через посилення карантину в Києві

Валерия Драгомирова
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Нові випадки коронравірусу
Коронавірус
Коронавірус

У Києві посилили карантин і заборонили роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00. Користувачі соцмереж активно обговорюють жорсткість і жартують, що "вірус просто спить до 10 вечора". Українські Новини зібрали реакцію користувачів соцмереж на посилення карантину в столиці. "Кличка розсекретив важливу інформацію: коронавірус активний після 22:00, інакше я не розумію сенсу київських заборон", - написав користувач Twitter.

"Вірус просто спить до 10 вечора. Вчора у ВООЗ сказали".

"потрібно Обмежувати кількість людей в годину пік, а не загальний час роботи", - написала в Facebook Ганна Пашкова.

"Місто засинає, прокидається коронавірус".

Посилення карантину в КиєвіПосилення карантину в Києві

Київ посилив карантинні обмеженняКиїв посилив карантинні обмеження

Карантин у КиєвіКарантин у Києві

Як повідомляли Українські Новини, на Шацьких озерах посилили карантин, будуть закривати заклади та вимикати музику о 22. Крім того, в Одесі ігнорують карантин, на пляжах і в громадському транспорті не носять маски. Тим часом вірусолог рекомендує менше користуватися громадським транспортом через різке зростання випадків Covid-19.

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