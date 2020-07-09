У Київській області зменшується кількість нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше

За минулу добу, 8 липня, в Київській області кількість хворих на коронавірусну інфекцію збільшилася на 42 людини до 2 895 порівняно з попередньою добою, 7 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 9 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджені 2 895 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 241 дитина і у 513 медичних працівників. За добу підтверджені 42 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 3 дітей у віці від 1 до 12 років і у 39 дорослих... Всього за період епідемії в Київській області померли 55 хворих", - йдеться в ньому.

Найбільшу кількість нових випадків було зафіксовано у Києво-Святошинському районі та Бородянці - 9 випадків.

Також в Березані зафіксовано 5 випадків, у Борисполі - 4, у Вишгороді та Обухівському районі - по 3, в Ірпені, Білій Церкві, Фастові, Коцюбинському, а також у Білоцерківському, Вишгородському, Бородянському, Ставищенському та Броварському районі - по 1.

За минулу добу госпіталізовано 6 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Всього було госпіталізовано 581 осіб.

Одужали 1 650 людини, в тому числі 143 дитини.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 331 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 40 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 8 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 93 людини до 5 872, померлих - на 3 людини до 122.

8 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 810 до 51 224, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 1 327 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 0,37%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 8,7%.