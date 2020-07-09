Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу

За минулу добу, 8 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні зросла на 0,37%, кількість нових летальних випадків — знизилася на 8,7%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 810 до 51 224, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 327 порівняно з попередньою добою, 7 липня.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 9 липня в Україні зареєстровано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 327 летальних, 23 784 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 810 нових випадків, одужали 665 осіб, померла 21 людина.

Таким чином, 8 липня показник нових хворих за добу знову став більшим, ніж тих, хто одужалив —810 проти 665.

Кількість нових випадків захворювання на 8 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 7 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 9 липня склала 26 113 осіб, що на 0,48% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 681), в Києві (5 872) і Чернівецької області (5 074).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2021 випадок;

Волинська область — 2875 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Житомирська область — 1500 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Запорізька область — 605 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

м. Київ — 5872 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Львівська область — 6681 випадок;

Луганська область — 90 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Одеська область — 2052 випадки;

Полтавська область — 327 випадків;

Рівненська область — 4380 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Харківська область — 2521 випадок;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 865 випадків;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Черкаська область — 707 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в Київі удвічі збільшилася кількість нових випадків коронавіруса за добу.

Раніше ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.