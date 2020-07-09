Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу

За минулу добу, 8 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні зросла на 0,37%, кількість нових летальних випадків — знизилася на 8,7%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 810 до 51 224, кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 327 порівняно з попередньою добою, 7 липня. Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 9 липня в Україні зареєстровано 51 224 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 327 летальних, 23 784 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 810 нових випадків, одужали 665 осіб, померла 21 людина. Таким чином, 8 липня показник нових хворих за добу знову став більшим, ніж тих, хто одужалив —810 проти 665. Кількість нових випадків захворювання на 8 липня становила 1,6% від загальної кількості захворілих на 7 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 9 липня склала 26 113 осіб, що на 0,48% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 681), в Києві (5 872) і Чернівецької області (5 074). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2021 випадок; Волинська область — 2875 випадків; Дніпропетровська область — 1130 випадків; Донецька область — 749 випадків; Житомирська область — 1500 випадків; Закарпатська область — 3622 випадки; Запорізька область — 605 випадків; Івано-Франківська область — 2857 випадків; Кіровоградська область — 669 випадків; м. Київ — 5872 випадки; Київська область — 2895 випадків; Львівська область — 6681 випадок; Луганська область — 90 випадків; Миколаївська область — 465 випадків; Одеська область — 2052 випадки; Полтавська область — 327 випадків; Рівненська область — 4380 випадків; Сумська область — 328 випадків; Тернопільська область — 2153 випадки; Харківська область — 2521 випадок; Херсонська область — 201 випадок; Хмельницька область — 865 випадків; Чернівецька область — 5074 випадки; Черкаська область — 707 випадків; Чернігівська область — 585 випадків. Як повідомляли Українські Новини, в Київі удвічі збільшилася кількість нових випадків коронавіруса за добу. Раніше ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.