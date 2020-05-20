Зеленський анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбудуться після спаду епідемії коронавірусу.

Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Відразу після спаду Covid-19 у нас повинна бути зустріч "нормандському форматі", - сказав він.

Зеленський нагадав, що завдяки зустрічам в "нормандському форматі" відбулося 3 обміни полоненими, внаслідок яких в Україну повернулися 135 осіб.

"Зараз говоримо вже з Російською Федерацією про можливий обмін після Covid. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, не звертаючи уваги на Covid про це говорили, - про повернення наших політв'язнів, які перебувають у Росії або у в'язницях Криму. Тому є результат, він складається з людських життів", - додав він.

Також Зеленський нагадав, що був оновлений склад делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

"Ми змогли показати, що люди, які є представниками ДНР/ЛНР і які знаходяться вже 6 років на цих засіданнях мінської групи, що у деяких з них є російські паспорти, що вони там не можуть знаходиться, що там можуть перебувати представники окупованих територій, але вони всі повинні бути громадянами України", - сказав Президент.

Також Зеленський заявив, що не виключає інші способи повернення людей і територій.

"Мінський формат" - пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого іншого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату. Мені все одно. Нам потрібен результат", - додав він.

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Як повідомляли Українські Новини, у МЗС після розмови в "нормандському форматі" заявив, що про зустрічі Зеленського, Путіна, Меркель, Макрона говорити рано.

Раніше в грудні 2019 на зустрічі в Парижі Зеленський, Путін, Меркель і Макрон домовилися зустрітися у квітні 2020 року.