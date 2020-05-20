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20 травня 2020, середа, 11:32 14
Політика 2020-05-20T13:30:06+03:00
Українські Новини
Зеленський анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу

Зеленський анонсував "нормандську зустріч" після спаду епідемії коронавірусу

Анна Рудык
Володимир Зеленський, нормандський формат, Нормандська четвірка, Коронавірус

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з політичними радниками лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) повинна відбудуться після спаду епідемії коронавірусу.

Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Відразу після спаду Covid-19 у нас повинна бути зустріч "нормандському форматі", - сказав він.

Зеленський нагадав, що завдяки зустрічам в "нормандському форматі" відбулося 3 обміни полоненими, внаслідок яких в Україну повернулися 135 осіб.

"Зараз говоримо вже з Російською Федерацією про можливий обмін після Covid. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, не звертаючи уваги на Covid про це говорили, - про повернення наших політв'язнів, які перебувають у Росії або у в'язницях Криму. Тому є результат, він складається з людських життів", - додав він.

Також Зеленський нагадав, що був оновлений склад делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

"Ми змогли показати, що люди, які є представниками ДНР/ЛНР і які знаходяться вже 6 років на цих засіданнях мінської групи, що у деяких з них є російські паспорти, що вони там не можуть знаходиться, що там можуть перебувати представники окупованих територій, але вони всі повинні бути громадянами України", - сказав Президент.

Також Зеленський заявив, що не виключає інші способи повернення людей і територій.

"Мінський формат" - пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого іншого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей. До будь-якого формату. Мені все одно. Нам потрібен результат", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у МЗС після розмови в "нормандському форматі" заявив, що про зустрічі Зеленського, Путіна, Меркель, Макрона говорити рано.

Раніше в грудні 2019 на зустрічі в Парижі Зеленський, Путін, Меркель і Макрон домовилися зустрітися у квітні 2020 року.

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