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09 липня 2020, четвер, 11:00 5
Суспільство 2020-07-09T11:34:07+03:00
Українські Новини
В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки

В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки

Елена Новикова
НБУ, Акція протесту, Яков Смолій, відставка Смолія
Труну і вінки принески невідомі в селище, де живе екс-глава НБУ Смолій. Фото: Twitter/ Yakiv Smolii
Труну і вінки принески невідомі в селище, де живе екс-глава НБУ Смолій. Фото: Twitter/ Yakiv Smolii

Після того, як Верховна Рада звільнила з посади голови НБУ Якова Смолія, увечері в середу, 8 липня, до в'їзду в селище, де він живе, привезли труну, похоронні вінки, а також плакати з написами "Смолія чекають суд і в'язниця", "Смолій лобіює російський бізнес" та інші. Про це ексглава Нацбанку Смолій написав на своїй сторінці в Twitter.

"Український вечір. Без коментарів", - написав він.

Цю ситуацію прокоментували в НБУ, виклавши відповідне повідомлення на сторінці в Facebook.

"Це мирна "акція" (читай - вистава з поганим сценарієм) проти політики, посадових осіб і експосадовцив ... бінго! - Національного банку України. Вона сьогодні ввечері почалася на в'їзді в селище, де живе ексголова НБУ Яків Смолій. Рівно тиждень тому він подав заяву про звільнення з обґрунтуванням "за систематичний політичний тиск"", - йдеться в ньому.

Також в НБУ задалися питанням, коли труна і вінки з'являться під стінами НБУ і під будинком в. о. голови Катерини Рожкової.

Крім того, в повідомленні додали, що, ймовірно, ця акція призначена для нового голови. Однак мета може бути зовсім іншою - залякування, щоб, навпаки, був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього "екшену".

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск.

Крім того, Яків Смолій перед відставкою зустрічався з Володимиром Зеленським.

Після чого, 2 липня Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

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