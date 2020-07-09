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09 липня 2020, четвер, 09:59 11
Фінанси 2020-07-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
Банки продовжують закривати відділення

Банки продовжують закривати відділення

Сергей Жолобецкий
Ощадбанк, Банки, Приватбанк, банківське відділення
Кількість банківських відділень продовжує скорочуватися
Кількість банківських відділень продовжує скорочуватися

В квітні-червні 2020 року кількість банківських відділень скоротилося на 304 відділення до 7 884 відділень у той час як економіка України продовжує падати.

Про це свідчать статистичні дані Національного банку, передають Українські Новини.

Значне скорочення регіональної мережі серед діючих банків відбулося в Ощадбанку - на 174 відділення Приватбанку - на 58 відділень, Райффайзен Банку Аваль – 23 відділення, Альфа-банку – на 18 відділень.

Найбільший приріст за кількістю відділень показали: ПУМБ – 11 відділень, Акордбанк і А-Банк – по 5 відділень.

Найбільшою регіональною мережею в Україні мають: Ощадбанк – 2 097 відділень, Приватбанк – 1 833, "Райффайзен Банк Аваль" - 456, УкрСиббанк – 282, Укргазбанк – 248, Альфа-банк (Україна) – 227.

Станом на 1 липня кількість відділень банків становила - на 1 січня 2020 кількість відділень банків становила 8 002 одиниці, на 1 жовтня 2019 року – 8 205 одиниць, на 1 липня - 8 269 одиниць, на 1 квітня - 8 449, тоді як на 1 січня 2019 – 8 509 підрозділів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в цілому кількість відділень банків зменшилась на 507 з 8 509 відділень.

В 2018 році кількість відділень банків скоротилася на 980 підрозділів до 8 509.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів, кому варто продавати долари, а кому - ні. За його словами, у грудні долар був максимально дешевим, у лютому вже дорожчим. Це дозволить заробити на зміні курсу 20-32% річних. Тим, хто купував долар в травні-червні 26,7-26,8 грн, здавати валюту з метою отримання доходу немає сенсу – заробіток становитиме всього 20-30 копійок на доларі.

Також керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що через відставку Якова Смолія найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 UAH/USD.

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