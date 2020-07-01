Імпорт товарів з початку року скоротився більш ніж на третину, - НБУ

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в травні становив 1,4 млрд доларів (у травні минулого року дефіцит становив 136 млн доларів), у той час як залишок коштів у держказні встановив рекорд.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року відбулося суттєве скорочення експорту товарів: на 24.7% (у квітні - на 3.8%), однак темпи падіння імпорту товарів залишалися вище - 35.5% (у квітні - 29.8%).

Наголошується, що в січні - травні 2020 профіцит поточного рахунку становив 5,6 млрд доларів (у січні - травні 2019 дефіцит становив 1,1 млрд доларів).

Експорт товарів становив 3,1 млрд доларів.

Скоротився експорт за всіма основними групами товарів.

У січні - травні 2020 всього скоротився експорт в країни ЄС (на 1,1 млрд доларів, або 15,2%), а їх частка зменшилася до 33,9% (у січні - травні 2019 – 37,5%).

Також зменшився експорт в країни Африки і Росії - на 227 млн доларів, або 10,1% і на 195 млн доларів, або 18,3% відповідно.

Імпорт товарів становив 3,3 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зменшився у 2,1 раза (у квітні - у 1,6 рази).

Неенергетичний імпорт скоротився в 1,4 раза, так само як і в квітні 2020 року.

Дефіцит зведеного платіжного балансу станвив 353 млн доларів (у травні 2019 - 749 млн доларів).

За станом на 1 червня 2020 року обсяг міжнародних резервів становив 25,4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4,4 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).В цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (в 2018 році - 2,9 млрд доларів).

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

30 червня стало відомо, що Україна має намір випустити єврооблігації.