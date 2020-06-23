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23 червня 2020, вівторок, 20:57 6
Верховна Рада і партії 2020-06-23T22:30:02+03:00
Українські Новини
Разумков заявив, що не планує йти у відпустку влітку

Разумков заявив, що не планує йти у відпустку влітку

Валерия Драгомирова
відпустка чиновників, літо-2020, відпочинок в Україні
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не планує йти у відпустку влітку.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Є перерва дійсно між сесіями... Я планую залишатися на роботі", - сказав він.

Голова Ради також зазначив, що більшість депутатів, на його думку, також будуть працювати на округах і з виборцями, тим більше враховуючи початок виборчого процесу з місцевих виборів.

Разумков також підкреслив, що при необхідності парламентарії зможуть зібратися між 3-ю і 4-ю сесією Ради, змінивши режим роботи парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила співробітникам компаній, підприємств, установ йти у відпустку без збереження заробітної плати на період запровадження карантину. Генпрокурор Ірина Венедиктова також не збирається у відпустку влітку. Венедиктова дала зрозуміти, що у неї дуже багато роботи та не планує відпустку.Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба проведе свою літню відпустку в Україні.Тим часом в Україні зростає попит на внутрішній туризм на літній сезон-2020.

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