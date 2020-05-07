Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських"

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який нещодавно прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром, за квітень склала 47,2 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 47,2 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин. Зарплата Разумкова за квітень склала 47 230 гривень. Стефанчук отримав у квітні 47 230 гривень зарплати, а Кондратюк – 44 970 гривень. Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в квітні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за березень. Відповідь на запит Українських Новини Як повідомляли Українські Новини, у лютому Дмитро Разумков отримав 92 тисячі гривень зарплати і "депутатських". Раніше повідомлялося про те, що заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за грудень склала 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.