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07 травня 2020, четвер, 15:26 23
Верховна Рада і партії 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських"

Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських"

Елена Новикова
Зарплата, зарплати чиновників, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, зарплати за квітень
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який нещодавно прокоментував можливе призначення Саакашвілі віце-прем'єром, за квітень склала 47,2 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 47,2 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за квітень склала 47 230 гривень.

Стефанчук отримав у квітні 47 230 гривень зарплати, а Кондратюк – 44 970 гривень.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в квітні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за березень.

Відповідь на запит Українських НовиниВідповідь на запит Українських Новини

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Дмитро Разумков отримав 92 тисячі гривень зарплати і "депутатських".

Раніше повідомлялося про те, що заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за грудень склала 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

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