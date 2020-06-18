підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 07:15 8
Верховна Рада і партії 2020-06-18T09:00:01+03:00
Українські Новини
Разумков, Стефанчук і Кондратюк за травень отримали 89,3 тисячі гривень зарплати і "депутатські"

Разумков, Стефанчук і Кондратюк за травень отримали 89,3 тисячі гривень зарплати і "депутатські"

Елена Новикова
Гроші, Верховна Рада, зарплата депутатів, партії
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше заявив, що закон про мову потрібно переглянути з урахуванням позиції всіх громадян, за травень заробив 89 270 гривень, його перший заступник Руслан Стефанчук - 89 270 гривень, а заступниця голови Олена Кондратюк – 89 270 гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Разумкову за травень нараховано 47 230 гривень заробітної плати.

Також Стефанчук і Кондратюк отримали в травні 47 230 гривень зарплати.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в травні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за квітень.

Зарплата Разумкова, Стефанчука та Кондратюк за травень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата Разумкова, Стефанчука та Кондратюк за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова за квітень склала 47,2 тис. гривень, Стефанчука – 47,2 тис. гривень, Кондратюк – 45 тис. гривень, а також їм нараховано за 42 тис. гривень на виконання депутатських повноважень.

Раніше повідомлялося про те, що Дмитро Разумков вніс у декларацію 1,3 мільйона гривень доходу, 75 тисяч доларів готівки і 27 мільйонів гривень позичених третім особам коштів за 2019, продав нерухомість на 1,8 млн гривень.

Більше новин про: Гроші Верховна Рада зарплата депутатів партії

Порошенка не отримав депутатських виплат за прогул...
Рада має намір скасувати ліцензію на посередництво...
Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень...
Аваков просить виділити близько 2,6 мільярдів з “а...
Сьогодні Порошенка можуть заарештувати
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19
Новини
На Донбасі ВСУ понесли втрати: загинув військовий, ще двоє - поранені 08:29
Черешня та абрикоси не подешевшають: скільки коштують ягоди та фрукти в Україні 08:26
Разумков, Стефанчук і Кондратюк за травень отримали 89,3 тисячі гривень зарплати і "депутатські" 07:15
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19 06:45
Сьогодні Порошенка можуть заарештувати 06:30
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
У Тернопільській області посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok