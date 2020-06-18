Разумков, Стефанчук і Кондратюк за травень отримали 89,3 тисячі гривень зарплати і "депутатські"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше заявив, що закон про мову потрібно переглянути з урахуванням позиції всіх громадян, за травень заробив 89 270 гривень, його перший заступник Руслан Стефанчук - 89 270 гривень, а заступниця голови Олена Кондратюк – 89 270 гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Разумкову за травень нараховано 47 230 гривень заробітної плати.

Також Стефанчук і Кондратюк отримали в травні 47 230 гривень зарплати.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в травні були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за квітень.

Зарплата Разумкова, Стефанчука та Кондратюк за травень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова за квітень склала 47,2 тис. гривень, Стефанчука – 47,2 тис. гривень, Кондратюк – 45 тис. гривень, а також їм нараховано за 42 тис. гривень на виконання депутатських повноважень.

Раніше повідомлялося про те, що Дмитро Разумков вніс у декларацію 1,3 мільйона гривень доходу, 75 тисяч доларів готівки і 27 мільйонів гривень позичених третім особам коштів за 2019, продав нерухомість на 1,8 млн гривень.