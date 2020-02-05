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05 февраля 2020, среда, 13:45 319 Инфографика
Финансы 2020-02-05T13:45:01+02:00
Українські Новини
В Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе

В Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе

Петр Стуженко
минимальная зарплата, Зарплата, Финансы, Еврозона, Деньги
Минимальная зарплата. Фото: 112.ua
Минимальная зарплата. Фото: 112.ua

Месячная минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 г. составляет 4723 грн. Об этом свидетельствуют данные портала index.minfin.com.ua. Согласно текущему среднему курсу украинской национальной валюты гривны к европейской денежной единице - евро (1 EUR - 27,15 ГРН), это составляет 174 евро.

При этом, как сообщает портал статистики Евросоюза ec.europa.eu, минимальная заработная плата в январе 2020 года в Еврозоне была в Болгарии и составляла 312 евро. В девяти государствах-членах, преимущественно расположенных на востоке ЕС, минимальная заработная плата составляет от 400 до 600 евро в месяц: Латвия (430 евро), Румыния (466 евро), Венгрия (487 евро), Хорватия (546 евро) , Чехия (575 евро), Словакия (580 евро), Эстония (584 евро), Литва (607 евро) и Польша (611 евро).

В пяти других государствах-членах, расположенных в основном на юге ЕС, минимальная заработная плата варьировалась от 700 до чуть более 1000 евро в месяц: Португалия (741 евро), Греция (758 евро), Мальта (777 евро), Словения ( 941 евро) и Испания (1 050 евро).

В остальных семи государствах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата была выше 1500 евро в месяц: Франция (1 539 евро), Германия (1 584 евро), Бельгия (1 594 евро), Нидерланды (1 636 евро), Ирландия (1 656 евро) и Люксембург (2 142 евро).

Для сравнения, федеральная минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1 119 евро в месяц.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский одобрил намерение Кабинета министров привязать зарплату министров к средней заработной плате в стране.

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