З спеки в холод. Як зміна погоди впливає на метеозалежних людей

У середу, в деяких регіонах України очікуються грози та пориви вітру. Рятувальники оголосили штормове попередження через різку зміну погоди. Відомо, що зміни погоди впливають на організм людини.

Організм здорової людини легко пристосовується до зміни сезонів, клімату і погоди. Однак організм літню чи хвору людину гостро реагує на коливання погодних умов. Зміна погоди не є першопричиною тієї чи іншої хвороби, але сприяє її проявів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Багатьом людям властива метеочутливість. Варто також відрізняти метеочутливість від метеозалежності. Метеозалежні люди набагато серйозніше переносять зміну погоди. Такі люди схильні до різких перепадів настрою і погіршення самопочуття. В такий період у метеозалежних людей можуть навіть загострюватися різні захворювання.

На зміну погоди у багатьох людей болить голова, з'являється денна сонливість, у деяких навпаки, безсоння, сильна втома і поганий настрій. У сердечників у цей період можуть бути болі в серці, може змінюватися артеріальний тиск.

На чутливість до погоду більше впливає стать, вік, спадковість і загальний стан здоров'я. Жінки більше схильні відчувати зміну погоди, ніж чоловіки.

Температура повітря також впливає на стан людини. Особливо на людей, у яких є захворювання судин. Тому на таких людей здійснює негативний вплив як спека, так і холод. Це може виявлятися зміни кров'яного тиску, головних і серцевих болях. Людям із захворюваннями судин потрібно включати в щоденний графік фізичні навантаження.

У дні магнітних бур було б розсудливо зменшити фізичні та розумові навантаження, більше відпочивати.

Метеозалежні люди також сильно реагують на підвищену вологість повітря. Особливо на вологу погоду реагують астматики і хворі на серцево-судинні захворювання.

Також на самопочуття людей залежних від погодних умов впливає і вітер. Тому у вітряні дні у метеозалежних людей погіршується загальний стан здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того повідомляли про те, як поліпшити самопочуття при зміні погоди.