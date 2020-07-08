Похолодає і дощитиме у всіх регіонах. Прогноз погоди на 9 липня

9 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині невеликий короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві невеликий короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Дніпропетровській області дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

8 липня в 9:00 температура води становила в Чорному морі +22...+27 градусів, в Азовському морі +28...+29 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня вночі в Україні за винятком західних областей очікуються грози та пориви вітру.

Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.