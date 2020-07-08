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08 липня 2020, середа, 19:36 4
Суспільство 2020-07-08T20:15:02+03:00
Українські Новини
Температура в Києві за останні 30 років зросла майже на 2 градуси

Температура в Києві за останні 30 років зросла майже на 2 градуси

Ольга Фандорина
потепління в Києві, потепління в Україні, глобальне потепління

В Україні глобальне потепління відбувається швидше, ніж у всьому світі — особливо з 1991 року потепліло в Чернігові та Києві, на 1,6°С. Про це в середу, 9 липня, інформує пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"Найбільше за останнє 30-річчя потепліло в Чернігові та Києві — на 1,6°С, а найменше — в Ужгороді, на 0,9°С", — сказано в повідомленні.

За даними дослідників, за цей період зменшилася кількість опадів. При цьому в країні зріс дефіцит вологи через зростання температури повітря, яка сприяє збільшенню випаровування.

"Темпи глобального потепління в нашій країні в цілому швидші, ніж у світі. Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким 1°С", — додали в обсерваторії.

Також науковці поділилися таблицею кліматичного періоду з 1991 по 2020 рік.

Глобальное потепление в Украине набирает обороты. В Киеве и Чернигове за 30 лет потеплело на 1,6 градусов. Скриншот: Фейсбук

Глобальное потепление в Украине набирает обороты. В Киеве и Чернигове за 30 лет потеплело на 1,6 градусов. Скриншот: Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Крім того, раніше розповідалося, як поліпшити самопочуття при зміні погоди.

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