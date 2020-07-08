Шквали, грози і град. Рятувальники попередили про різке погіршення погоди

У деяких областях України сьогодні, 8 липня, рятувальники попереджають про погіршення погодних умов. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що 8 липня в Україні за винятком західних областей очікуються грози та пориви вітру.

"За даними Укргідрометцентру, 8 липня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 8 липня вночі по Києву та Київській області грози, пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, у зв'язку з очікуваними опадами, на річках Карпатського регіону пройдуть підйоми рівнів води над поточними рівнями):

на річках басейнів Прута та Сіреті на 0,2 - 0,7 м;

на річках Закарпатської області на 0,3 - 1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5 - 1,0 м;

на річках басейну Дністра (Івано-Франківська область) На 0,2 - 1 м;

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) На 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 м, місцями вихід води на заплаву.

На тлі підвищеної водності на р. Стрв'яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) зберігається загроза досягнення відміток початкового підтоплення окремих прирічкових господарських об'єктів, будівель.

"В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного місцевий схиловий стік з підтопленнями знижених місць, особливо в населених пунктах; у горах ймовірність утворення локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого ґрунту. 8-9 липня, при прогнозованому підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1 - 5 см, на р. Прип'ять у створі поста Річиця відбуватиметься подальше затоплення, а на р. Вижевка у створі поста Стара Вижівка можливе досягнення відміток затоплення присадибних ділянок прирічкових населених пунктів Ратневского i Старовижівського районів Волинської області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня в Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Тим часом Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.