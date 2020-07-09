Після тривалого падіння долар зріс. Офіційний курс на четвер

В той час, як фінансисти прогнозують, що до кінця цього тижня курс гривні буде близько 27 UAH/USD, Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 2,05% до 26,9514 UAH/USD, що встановлюваний ним на 9 липня.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, що встановлюється ним на 8 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8321 1 долар США 26,9514 1 швейцарський франк 28,6321 10 ієн 2,5063 10 російських рублів 3,7828 1 євро 30,4295

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/долар.

Тим часом, середу, 8 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився порівняно з 7 липня на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.