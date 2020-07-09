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09 липня 2020, четвер, 05:00 4
Фінанси 2020-07-09T05:15:01+03:00
Українські Новини
Після тривалого падіння долар зріс. Офіційний курс на четвер

Після тривалого падіння долар зріс. Офіційний курс на четвер

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс євро, курс гривні
Курс НБУ на четвер
Курс НБУ на четвер

В той час, як фінансисти прогнозують, що до кінця цього тижня курс гривні буде близько 27 UAH/USD, Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 2,05% до 26,9514 UAH/USD, що встановлюваний ним на 9 липня.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD, що встановлюється ним на 8 липня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 9 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,8321
1 долар США 26,9514
1 швейцарський франк 28,6321
10 ієн 2,5063
10 російських рублів 3,7828
1 євро 30,4295

Як повідомляли Українські Новини, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/долар.

Тим часом, середу, 8 липня, в обмінних пунктах київських банків  курс продажу готівкового долара станом на 9:30 знизився порівняно з 7 липня на 6,33 коп. до 27,0781 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,18 коп. до 26,7800 UAH/USD.

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