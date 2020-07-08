Після триденного зростання гривня впала в ціні. Офіційний курс гривні на 9 липня

Після обвалення курсу долара та євро в обмінних пунктах київських банків, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, який встановлюється ним на 9 липня, на 2,05 коп. до 26,9514 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 липня, на 19,60 коп. до 26,9309 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,8321 1 долар США 26,9514 1 швейцарський франк 28,6321 10 єн 2,5063 10 російських рублів 3,7828 1 євро 30,4295

Як повідомляли Українські Новини, фахівці розповіли про майбутнє курсу гривні після відставки глави Національного банку України Якова Смолія, зазначивши, що фінансовий ринок не любить і боїться будь-яких змін.

Також фінансисти прогнозують, що до кінця цього тижня курс гривні буде близько 27 UAH/USD, а до осені очікується девальвація нацвалюти. За словами Ярослава Кабіна, директора Департаменту Казначейства Ідея Банку, поки спостерігається низька ділова активність серед імпортерів, які поки не можуть вийти на докарантинні обсяги купівлі валюти.

Крім того, фахівці ГК Forex Club вважають, що у липні Національний банк буде втримувати курс у межах поточних коливань – 26,5-27 UAH/USD. Крім цього, ринок у липні чекає "млявий рух" через обмежений попит на валюту з боку населення, а також низьку активність експортерів та імпортерів.