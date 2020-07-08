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08 липня 2020, середа, 20:36 11
Президент 2020-07-08T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області

Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області

Ольга Фандорина
Міст, Підтоплення, Володимир Зеленський, Будівництво мосту, Чернівецька область
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планом будівництва моста через річку Прут у Чернівецькій області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"В рамках робочої поїздки до Чернівецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав село Маршинці, яке в цьому році постраждало від масштабної повені, і оглянув зруйнований міст через річку Прут", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук розповів Президенту, що основний міст через Прут, який з'єднував Новоселицький та Герцаївський райони, був зруйнований ще під час повені 2008 року.

Тому транспортне сполучення між районами здійснюється через Чернівці з обходом близько 50 км, а для переправи через воду використовували тимчасовий технологічний армійський міст, але повінь поточного року зруйнував його.

Проект будівництва передбачає пристрій мостового переходу довжиною 323,6 погонних метрів з комплексом берегоукріплювальних споруд і підходами до нього загальною протяжністю 1,8 км.

З слів голови Чернівецької обладміністрації, з завершенням будівництва основного мосту через річку Прут значно покращиться транспортне сполучення.

Голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков повідомив, що основний міст є довгобудом, його спорудження постійно відкладали і коригували поки люди користувалися тимчасовою переправою.

Вартість проекту наразі становить 377 млн гривень, у 2020 році на нього виділено 60 млн гривень для завершення потрібно ще 317 млн гривень.

Глава "Укравтодору" запевнив, що міст буде побудовано до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попереджають про погіршення погоди

Раніше повідомлялося, що вирубка лісів є головною причиною повеней на Заході України.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків у розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих — 200 тис. гривень.

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