Шквальний вітер, град та грози. В західних областях оголошено штормове попередження

Після того, як нещодавно негода в Івано-Франківській області забрала життя трьох людей, сьогодні, 3 липня, в Карпатах, на Прикарпатті та Закарпатті очікується різке погіршення погодних умов.

Про це повідомили в пресслужбіДержавної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що оголошено штормове попередження, очікується сильний вітер, град та грози.

"За даними Укргідрометцентру, 3 липня в західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах, вдень і на Прикарпатті значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 3 липня очікується підйом рівнів води річок Закарпаття на 0,5-1 м. У зв'язку з цим відбудеться формування місцевого та схилового стоку з підтопленням знижених місць.

"3 липня, очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на річці Дністер біля с. Маяки в межах 160-170 см над нулем поста, внаслідок цього можливе затоплення траси Одеса-Рені, городів і сільськогосподарських угідь в с. Яськи, р. Біляївка (Одеська область)", - йдеться в повідомленні.

В цей же день підніметься рівень води в річках басейнів Сяну, Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях. Рівень у річках підвищиться на 0,2-1 м.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +32...+34 градуси.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.