Вирубка лісів є головною причиною повені на Заході України, - еколог

У той час, як у Зеленського розповіли, чим допомагатимуть постраждалим від повені, еколог назвала вирубку лісів, яка призводить до змін утриманню водних потоків, головною причиною повеней у західній частині України. Про це "Українським Новинам" повідомила еколог, голова об'єднання "Екопатруль" Тетяна Лампіка. "У першу чергу я бачу, по-перше, вирубку лісів, яка призвела до деяких змін утримання водних потоків", - сказала вона. Вона зазначила, що також причиною відповідних повеней є велика кількість опадів в цьому місяці. Крім цього, на цей процес впливає забудова річок у цих регіонах. Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоди у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоди в області. За станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області. Раніше синоптик назвала причини повені на Західній Україні.