Вирубка лісів є головною причиною повені на Заході України, - еколог

Про це "Українським Новинам" повідомила еколог, голова об'єднання "Екопатруль" Тетяна Лампіка.

"У першу чергу я бачу, по-перше, вирубку лісів, яка призвела до деяких змін утримання водних потоків", - сказала вона.

Вона зазначила, що також причиною відповідних повеней є велика кількість опадів в цьому місяці.

Крім цього, на цей процес впливає забудова річок у цих регіонах.

Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоди у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоди в області.

За станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Раніше синоптик назвала причини повені на Західній Україні.