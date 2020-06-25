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25 червня 2020, четвер, 18:30 8
Суспільство 2020-06-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
Вирубка лісів є головною причиною повені на Заході України, - еколог

Вирубка лісів є головною причиною повені на Заході України, - еколог

Надежда Комендантова
Негода, синоптики, Прогноз погоди, Західна Україна, Вирубування лісів
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс

У той час, як у Зеленського розповіли, чим допомагатимуть постраждалим від повені, еколог назвала вирубку лісів, яка призводить до змін утриманню водних потоків, головною причиною повеней у західній частині України.

Про це "Українським Новинам" повідомила еколог, голова об'єднання "Екопатруль" Тетяна Лампіка.

першу чергу я бачу, по-перше, вирубку лісів, яка призвела до деяких змін утримання водних потоків", - сказала вона.

Вона зазначила, що також причиною відповідних повеней є велика кількість опадів в цьому місяці.

Крім цього, на цей процес впливає забудова річок у цих регіонах.

Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоди у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоди в області.

За станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Раніше синоптик назвала причини повені на Західній Україні.

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