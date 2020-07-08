Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,6 мільярда

Тоді як Пенсійний фонд України зробив перерахунок щомісячних виплат з 1 липня, сьогодні відомство направило ще 1,6 мільярда гривень для пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 12,0 мільярда гривень", — сказано в повідомленні.

Пенсійний фонд надіслав 1,6 мільярда гривень на пенсії. Фото: Facebook/Пенсійний фонд України

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше Українські Новини повідомляли, 7 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, виділив на щомісячні пенсії ще 1,5 мільярда гривень.

З 4 липня українські пенсіонери отримуватимуть підвищені пенсії.

Тим часом, Пенсійний фонд України запустив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.