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08 липня 2020, середа, 20:32 10 Інфографіка
Фінанси 2020-07-08T22:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,6 мільярда

Сьогодні Пенсійний фонд виділив на підвищені пенсії ще 1,6 мільярда

Надежда Комендантова
Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

Тоді як Пенсійний фонд України зробив перерахунок щомісячних виплат з 1 липня, сьогодні відомство направило ще 1,6 мільярда гривень для пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 12,0 мільярда гривень", — сказано в повідомленні.

Пенсійний фонд надіслав 1,6 мільярда гривень на пенсії. Фото: Facebook/Пенсійний фонд УкраїниПенсійний фонд надіслав 1,6 мільярда гривень на пенсії. Фото: Facebook/Пенсійний фонд України

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Раніше Українські Новини повідомляли, 7 липня 2020 Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, виділив на щомісячні пенсії ще 1,5 мільярда гривень.

З 4 липня українські пенсіонери отримуватимуть підвищені пенсії.

Тим часом, Пенсійний фонд України запустив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку.

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