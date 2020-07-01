З 1 липня в Україні підвищують пенсії: кому і на скільки

Тоді як у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, після травневої індексації пенсій в Україні, в рамках якої виплати були збільшені для 8,35 мільйона людей, у липні відбудеться друге в 2020 році підвищення виплат. На цей раз надбавку отримають ті пенсіонери, яких не стосувалася травнева індексація. Підвищення пенсій розпочнеться з 1 липня, а отримувати підвищені пенсії деякі категорії українців зможуть вже з 4 числа місяця.

Як пише видання "Пенсійний кур'єр", відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з 1 липня підвищуються розміри прожиткового мінімуму (ПМ) для різних груп населення. Зокрема, розмір ПМ для осіб, які втратили працездатність, збільшується з 1638,00 до 1712,00 грн.

Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії за віком, мінімальних пенсійних виплат, надбавок та підвищень до пенсій, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Передусім зростає мінімальний розмір пенсії за віком. Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон 1058) мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком 1638,00 грн збільшується на 74 грн і становитиме 1712 грн. Це для непрацюючих пенсіонерів.

А непрацюючим пенсіонерам, у яких пенсія за віком, обчислена за формулою, є більшою за мінімальну, перераховується доплата за понаднормовий стаж.

Кількість років понаднормового стажу залежить від того, коли людина вийшла на пенсію:

▪️ якщо до 01.01.2011, то повний стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків;

▪️ якщо після цієї дати, то для жінок - не менш ніж 30 років страхового стажу, для чоловіків - 35.

Крім того, з 1 липня підвищаться:

розміри мінімальних пенсійних виплат:

по інвалідності (100% ПМ) та у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону 1058 (100, 120, 150% ПМ в залежності від кількості утриманців, на яких призначена пенсія)

шахтарям (3 ПМ)

особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій (165, 360, 525, 650% ПМ) і ліквідаторам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС (225, 255, 285% ПМ)

мінімальні розміри пенсій:

у зв'язку з втратою годувальника з числа військовослужбовців (2ПМ)

особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (від 100 до 180% ПМ)

Також підвищуються виплати:

учасникам бойових дій і особам з інвалідністю внаслідок війни (25, 30, 40, 50% ПМ)

членам сімей ветеранів війни (10, 15% ПМ)

жертвам нацистських переслідувань та членам їх сімей (10, 15, 25, 30, 40, 50% ПМ).

Водночас підвищуються пенсії за особливі заслуги перед Україною (20-40% ПМ), розмір максимальної пенсійної виплати (10 ПМ), державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни (15-100%).

Крім того, підвищується: розмір надбавки донорам. Варто зазначити, що у відповідності з Законом України "Про донорство крові та її компонентів" його визначають у відсотках (10%) до іншої величини - прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. З 1 липня він складе 211,80 грн (2118,00 грн х 10%).

Також пенсіонерам, які продовжують працювати, мінімальний розмір пенсії за віком і доплату за понаднормовий стаж буде перераховано після звільнення з роботи.

Видання зазначає, що окремі надбавки та підвищення не залежать від ПМ. Вони виплачуються у фіксованому розмірі, як передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1381, від 25.03.2014 № 112, від 23.11.2011 № 1210.

Зокрема, це підвищення дітям війни, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення тощо.

Водночас розмір підвищення пенсії у кожного пенсіонера визначається в індивідуальному порядку залежить від того, яка складова пенсійної виплати зростає (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсії, підвищення або надбавка).

Перерахунок виплат здійснюється автоматично, тому звертатися в органи Пенсійного фонду за перерахунком не треба (крім бажаючих подати заяву про переведення до категорії непрацюючих пенсіонерів).

Перераховані пенсії будуть виплачуватися пенсіонерам у визначену ним дату починаючи з 4 липня.

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Видання повідомляє також, що з 1 липня 2020 розмір прожиткового мінімуму становитиме:

▪️ для осіб, які втратили працездатність - 1712,00 грн;▪️ на одну особу в розрахунку на місяць - 2118,00 грн;▪️ для працездатних осіб - 2197 грн;▪️ для дітей до 6 років - 1859 грн;▪️ для дітей від 6 до 18 років - 2318 грн.

У зв'язку з цим, з 1 липня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижче 1712 грн.

З урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 особам, які мають страховий стаж не менше 30 років жінки, 35 років чоловіки, мінімальна пенсійна виплата становить 2100 грн, а для громадян старше 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років жінки і 25 років чоловіки - 2600 грн.

Як повідомляли Українські Новини, після пенсійної реформи, яка запланована на 2021 рік, українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї.

Також до кінця року заплановано ще одне підвищення виплат пенсіонерам.