Омбудсмен Денісова вдвічі завищила вартість створення нового сайту, – експерти

Експерти у сфері IT-технологій вважають, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, запросивши виділення 3,5 млн гривень з фонду боротьби з COVID-19 на новий веб-сайт для її відомства, вдвічі завищила вартість його створення.

Про це повідомив інтернет-журнал Ain.ua, що спеціалізується на тематиці IT-бізнесу, технологій та підприємництва.

Журналісти попросили IT-фахівців оцінити заявку Денісової. Зокрема, керуючий партнер Seventeam Agency Дмитро Федоренко вважає, що кошторис у розмірі 3,5 млн гривень для створення сайту відомства є завищеною.

"У заявці Офісу омбудсмена вказано, що вони планують здійснити фактично редизайн та оновлення програмного забезпечення існуючого сайту. Дійсно, поточний сайт омбудсмена дуже морально застарів як з точки зору UX, так й з боку софту. Але ще більше він застарів з точки зору практичного застосування та не має абсолютно ніяких сервісних функцій. Фактично, це річ у собі та для своїх - звичайне бюрократичне освоєння бюджету в стилі "шоб було".

Сам сайт зараз виглядає, як профільне корпоративне медіа. Там немає ніяких користувальницьких сервісів, окрім системи електронних звернень. Тому, якщо розглядати його, як редизайн та оновлення серверного ПЗ, то заявлена сума виглядає завищеною в 2 рази за всіма пунктами. Реальна вартість такого продукту в українських реаліях становить 50-70 тис. доларів (1,34-1,88 млн гривень)", - сказав він.

Федоренко також закликав розуміти, що сума бюджету та сума закупівлі - це різні речі. "Реальна сума угоди та заявлений бюджет - це зовсім не одне й теж саме", - додав він.

Керівник Deco.agency Олексій Федоров також вважає запитану суму 3,5 млн гривень завищеною. "Навіть для міжнародного агентства це ціни завищені, якщо мова йде про сайт такого обсягу та функціональності, яка є зараз. Навіть із підвищеними вимогами безпеки, на яку вони нарікають у своїй пояснювальній записці", - зазначив він.

"Що важливо: вони зобов'язані будуть замовляти цей сайт через ProZorro. Адже люди у владній верхівці у нас - з шоу-бізнесу, вони вміють робити шоу. Це дуже дешевий спосіб привернути увагу до цього тендеру. Вони кажуть, що готові витратити на цей сайт 3,5 млн (гривень), а у підсумку виграє якийсь "штрих" за 1 тис. доларів - таке вже бувало в українському вебі. Професійні студії навіть не будуть брати участь, тому що в подібних закупівлях неможливо виграти - в ProZorro автоматично виграє найнижча ціна", - пояснив Олексій Федоров.

Нагадаємо, за даними неурядової організації Statewatch, запитувані 3,5 млн гривень на створення сайту Денісова пропонує розподілити наступним чином:

створення технічного завдання - 525 000 гривень;

розробка прототипу веб-порталу - 700 000 гривень;

розробка, тестування та введення в експлуатацію - 2,275 млн гривень.

Фото: statewatch.org.ua

Своє прохання оновити портал омбудсмен Денісова аргументувала тим, що старий веб-сайт "морально застарів" та не підлягає модернізації через технічні недоліки платформи. Очевидно, мова йде про порталі з незахищеним з'єднанням: www.ombudsman.gov.ua.

Крім того, Денісова запросила виділення 10 млн гривень на ремонт адміністративної будівлі та 1 млн гривень - на відрядження в рамках національного превентивного механізму.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Офіс генерального прокурора та омбудсмен Денісова підписали меморандум про співпрацю.

Раніше омбудсмен Денісова направила звернення в Національну поліцію, міністрам охорони здоров'я та соціальної політики, щоб вони вивчили ситуацію з розташуванням немовлят, у клініці повідомили, що кількість дітей, народжених від сурогатних матерів, може збільшитися.

Омбудсмен Денісова вважає, що сурогатне материнство є проблемою, на яку потрібно негайно реагувати. А надання таких послуг іноземцям може порушувати права дітей.