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01 июля 2020, среда, 16:49 232
Политика 2020-07-01T17:00:01+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора и омбудсмен Денисова подписали меморандум о сотрудничестве

Офис генпрокурора и омбудсмен Денисова подписали меморандум о сотрудничестве

Ольга Фандорина
Омбудсмен, Людмила Денисова, Меморандум о сотрудничестве, Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офис генерального прокурора и Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"В среду, 1 июля 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ рассчитан на два года и предусматривает совместную работу по предотвращению совершения, выявлению и пресечению нарушений прав и свобод человека в деятельности правоохранительных органов, противодействие пыткам...", - говорится в нем.

Венедиктова подчеркнула, что наиболее уязвимыми к нарушениям прав человека являются люди, которые по разным причинам оказались в местах содержания задержанных, предварительного заключения, ограничения или лишения свободы.

В частности, с начала года начато более 50 уголовных производств по фактам превышения власти или служебных полномочий и жестокого обращения с гражданами в местах лишения свободы.

Денисова указала, что за шесть месяцев 2020 года к ней поступило более 1,7 тыс. сообщений от граждан Украины о нарушении их прав со стороны органов правопорядка.

В этом году проведено уже 400 мониторинговых визитов в местах несвободы.

"Мы фиксируем в каждом визите нарушения прав человека. Это и пытки, и унижение, это - неоказание медицинской помощи, это ограничение их личного пространства. Поэтому очень важно, чтобы мы из-за подписания Меморандума делали системный анализ нарушений и выяснили причины, по которым они возникают", - сказала Денисова.

Согласно сообщению, координация между Офисом генрокурора и омбудсменом будет осуществляться путем обмена информацией о нарушениях прав человека, наработки законодательных инициатив, реализации согласованных мероприятий и проектов в сфере реформирования пенитенциарной системы.

Как сообщали Українськi Новини,  уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что направила обращение в Национальную полицию, министрам охраны здоровья и социальной политики, чтобы они изучили ситуацию с расположением младенцев, в клинике сообщили, что количество детей, рожденных от суррогатных матерей, может увеличится.

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.

 

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