НСЖУ категорично відмовився підтримувати законопроект "Про медіа"

У суботу, 4 липня, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що організація не підтримує законопроект "Про медіа", оскільки його автори спекулюють нормами закону, а члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення отримають надмірно широкі повноваження.

Про це Томіленко написав у себе в Facebook.

"Незважаючи на пафосну риторику авторів законопроекту "Про медіа", НСЖУ цей проект не підтримує", — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що далі Томіленко наводить конкретні норми з документа, які, насправді, вже прописані в законодавстві і застосовуються в повсякденному житті журналістів.

Зокрема, що документ нібито "надає багато можливостей, зокрема, для місцевих мовників... право укладати офіційні договори, отримувати гранти". Томіленко розповів, що право складати договори на висвітлення діяльності органів влади вже прописано чинним законодавством.

"Особливо цією нормою користуються місцеві медіа. А впровадження грантової підтримки медіа дійсно підтримується міністром культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Але для цього, як і для реалізації програми антикризових заходів з підтримки ЗМІ за прикладом європейських країн, потрібно приймати спеціальний закон. Власне, успішним тут є і український досвід з прийняття Закону про підтримку креативних індустрій", — йдеться в повідомленні.

Не менш котра спекулює, заявляє Томіленко, є твердження про те, що "документ дає можливість на захист професії журналістів, які працюють у зареєстрованих медіа".

"Профільні статті Кримінального кодексу про перешкоджання журналістській діяльності і зараз поширюються на журналістів зареєстрованих ЗМІ. Оскільки онлайн-медіа в Україні переважно реєструються як інформаційні агентства, то їх редакційні посвідчення, подтвеждающих статус журналіста", — розповів він.

насправді, розповідає Томіленко, автори законопроекту хочуть, спекулюючи нормами закону про захист прав журналістів, ліквідувати поняття інформаційного агентства, змушуючи онлайн-медіа реєструвати своїх співробітників у Національній раді.

У той же час голова НСЖУ уточнив, що закон "погіршує права друкованих та онлайн-ЗМІ до рівня жорсткого регулювання ТРК". А народні депутати від фракції "Слуга народу", які підтримали документ, хочуть, щоб "все регулювалося як можна більш жорсткої існуючою в Україні моделлю".

Не менш важливим моментом у проекті закону є те, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення отримає право на спрощену процедуру штрафування ЗМІ за рахунок прискореного судового розгляду справ. І навпаки, відповідальність за зловживання цією можливістю для відомства не прописана.

Крім того, конкурсний відбір членів Нацради не обмежує можливості президента призначити туди "своїх" кандидатів, які йтимуть за спільним списком.

"В Україні від початку роботи діяльність Нацради сильно піддається політичному впливу Президента та більшості в парламенті, але такий порядок записано в Конституції. Тому закон "Про медіа" не може зробити медіа-регулятора політично незалежною. Тому складно назвати гарною медіа-реформою поширення дій Нацради з питань телебачення і радіо на друковані та онлайн-ЗМІ. І ніякі пафосні промови тут не спрацюють", — підкреслив у зверненні Томіленко.