У новому законопроєкті про медіа розширили можливості блокування сайтів і заборонили "нехтувати держмовою"

У новій версії законопроєкту про медіа, який можуть внести в Раду після 1 липня, планують розширити можливості блокування сайтів і заборонити "зневагу до державної мови" в той час, як фракція "Слуга народу" пропонує посилити контроль над інтернет-ЗМІ. Про це повідомляє видання "Страна".

Після того, як медіа розкритикували проєкт закону про медіа, його відправили на переробку.

Як повідомляє видання, в новому документі залишили практично всі найбільш скандальні норми. Деякі з них розширили й посилили.

Які зміни в новому проєкті

В законопроєкт внесли кілька уточнень низки базових визначень. Наприклад, в поняття "онлайн-медіа" вписали уточнення, що це медіа, яке не просто поширює інформацію за допомогою мережі інтернет, а й має "власний веб-сайт або власну сторінку на платформі спільного доступу до інформації".

"Очевидно, таким уточненням законописці намагалися вивести з-під дії закону блогерів. "Але відсилання, що поширення інформації має йти на особистій сторінці на платформі спільного доступу до інформації (наприклад, особиста сторінка в будь-якій соціальній мережі) все-одно зараховує блогерів до онлайн-медіа", – йдеться у повідомлення.

Також у документі вписали блок нових термінів: кінцевий бенефіціарний власник суб'єктів у сфері медіа, ключовий учасник суб'єкта у сфері медіа, ознаки непрямого і прямого вирішального впливу на діяльність медіа і інші.

Як і в попередній версії, наглядом за всім медіаринком буде займатися Національна рада з телерадіомовлення. Але в новому проєкті спростили вимоги до його членів.

Також розширили повноваження Нацради.

"Також Нацрада отримає право звертатися до власників пошукових систем, у тому числі іноземним, з вимогою виключення або блокування в результатах пошуку або каталогах інформації, яка підпала під санкції в Україні", – йдеться в повідомленні.

Згідно з новим проєктом, пропонується створити загальне регулювання – суспільний союз, який буде створюватися при Нацраді з представників ліцензованих медіа.

Також розширили можливості блокування медіа. Пропонується ввести 5 видів санкцій: штраф, анулювання реєстрації медіа, анулювання ліцензії, заборона онлайн-медіа на території України, заборона іноземного аудіовізуального медіа-сервісу на території України.

Штрафи може встановлювати Нацрада, інші санкції – на підставі рішення суду.

В документ додали блок, як буде реалізовуватися блокування онлайн-медіа.

"Для медіа, доменне ім'я яких UA або УКР, будуть вимагати від реєстратора доменних імен припинити реєстрацію або супровід доменного імені. Також зобов'яжуть постачальника послуг хостингу (якщо він є резидентом України), припинити надання цих послуг", – йдеться в повідомленні.

Якщо медіа зареєстровані в інших доменних зонах, тоді зобов'язувати провайдерів блокувати ресурс.

Крім того, в "новому" документі забороняються висловлювання, які спонукають до дискримінації на підставі гендерної ідентичності.

Також забороняється транслювати вислови або матеріали, які принижують або показують зневагу до державної мови.

Раніше Українські Новини повідомляли, Зеленський доручив Кабміну внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа відповідно до вимог і стандартів до новин.

Також Рада направила на повторне перше читання законопроєкт №2693 про медіа, за який проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226.