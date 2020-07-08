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08 липня 2020, середа, 17:03 14
Політика 2020-07-08T19:15:03+03:00
Українські Новини
Суд відмовився розглядати запобіжний захід Порошенку

Суд відмовився розглядати запобіжний захід Порошенку

Кира Молчанова
Печерський суд, Запобіжний захід, Клопотання в суді, Петро Порошенко, Печерський районний суд Києва, Клопотання, Особисте зобов'язання
Петро Порошенко. Фото: Facebook
Петро Порошенко. Фото: Facebook

Печерський районний суд Києва клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання залишив без розгляду, оскільки розслідування справи проти експрезидента вже завершено.

Таке рішення ухвалив суддя Сергій Вовк, передають Українські Новини.

"Клопотання залишити без розгляду", - сказав він, оголошуючи рішення.

Таким чином, суд врахував той факт, що розслідування справи проти Порошенка на момент розгляду запобіжного заходу вже завершено, і суд не може розглядати такі клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження стосовно Порошенка за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Також Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозра п'ятому Президенту Петру Порошенку було складена та оголошена відповідно до чинного законодавства. Вона наголосила, що "вперше за роки незалежності України ми створюємо прецедент, який руйнує касту недоторканних".

Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, про що раніше прокуратура просила.

Крім того, строк досудового розслідування кримінального провадження проти колишнього президента Петра Порошенка Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня за підозрою в підбурюванні до незаконного призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

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