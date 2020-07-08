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08 липня 2020, середа, 10:26 7
Судова влада 2020-07-08T11:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку

Сьогодні суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку

Анна Рудык
Суд, ДБР, Петро Порошенко, Ірина Венедіктова, Експрезидент
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 8 липня, продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України Петрові Порошенку.

Так, Порошенко підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Засідання Печерського районного суду Києва має розпочатися о 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що підозра п'ятому Президенту Петрові Порошенку була складена та повідомлено про неї  відповідно до чинного законодавства.

Згідно з опитуванням КМІС, вважають, що правоохоронні органи переслідують Порошенка за порушення ним закону і називають це боротьбою за справедливість.

А 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Раніше Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.

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