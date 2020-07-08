Сьогодні суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 8 липня, продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України Петрові Порошенку.

Так, Порошенко підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Засідання Печерського районного суду Києва має розпочатися о 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявила, що підозра п'ятому Президенту Петрові Порошенку була складена та повідомлено про неї відповідно до чинного законодавства.

Згідно з опитуванням КМІС, вважають, що правоохоронні органи переслідують Порошенка за порушення ним закону і називають це боротьбою за справедливість.

А 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Раніше Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенку.