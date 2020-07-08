підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 16:35 5
Судова влада 2020-07-08T18:00:02+03:00
Українські Новини
Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про запобіжний захід Порошенку

Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про запобіжний захід Порошенку

Ирина Николенко
Кримінальне провадження, Печерський суд, Запобіжний захід, Печерський райсуд Києва, Петро Порошенко, Печерський районний суд Києва, справа проти Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Facebook
Петро Порошенко. Фото: Facebook

Після виступів кожної зі сторін, Печерський районний суд пішов  для вирішення питання про запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку.

Про це оголосив суддя Сергій Вовк, передають Українські Новини.

Суд заслухав усі сторони процесу та їх пояснення.

Також сторона звинувачення погодилася з тим, що міра запобіжного заходу не може бути обрана після того, як слідство по справі проти Порошенка завершено.

Суд пішов для прийняття рішення.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Печерський районний суд міста Києва продовжує розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України Петру Порошенку, який підозрюється у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Раніше, після прохання генпрокурора Ірини Венедіктової до Печерського райсуду Києва щодо обрання експрезиденту України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня.

Крім того, у зв'язку з відсутністю в діях колишнього президента Петра Порошенка складу злочину, 3 кримінальні провадження, в яких він фігурує, були закриті.

Більше новин про: Кримінальне провадження Печерський суд Запобіжний захід Печерський райсуд Києва Петро Порошенко Печерський районний суд Києва справа проти Порошенка

Заяву Венедіктової про перенесення суду над Пороше...
Печерський суд мав право приймати рішення про закр...
"Нацкорпус" закликав активістів прийти на розгляд ...
У Києві двоє жителів жорстоко вбили товариша по ча...
У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
У Раді Європи рекомендують відмовитися від передачі Нацраді регулювання інтернет-ЗМІ 17:46
Інформація Bihus.info про причетність Гладковського до корупції в "Укроборонпромі" недостовірна, – Подільський райсуд Києва 17:38
Влада позбавила українських фермерів підтримки, – Бойко 17:30
Суд відмовився розглядати запобіжний захід Порошенку 17:03
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
До кінця вересня з аеропорту Ярославського в Харкові можна злітати в Мілан за 700 грн 11:52
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Випускники-2020 почали отримувати повістки в армію: Міносвіти просить про відстрочку 15:53
більше новин
Справу про можливе ухилення від сплати податків Порошенком при продажу заводу "Кузня на Рибальському" закрили
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok