Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про запобіжний захід Порошенку

Після виступів кожної зі сторін, Печерський районний суд пішов для вирішення питання про запобіжний захід колишньому президенту України Петру Порошенку.

Про це оголосив суддя Сергій Вовк, передають Українські Новини.

Суд заслухав усі сторони процесу та їх пояснення.

Також сторона звинувачення погодилася з тим, що міра запобіжного заходу не може бути обрана після того, як слідство по справі проти Порошенка завершено.

Суд пішов для прийняття рішення.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Печерський районний суд міста Києва продовжує розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України Петру Порошенку, який підозрюється у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки.

Раніше, після прохання генпрокурора Ірини Венедіктової до Печерського райсуду Києва щодо обрання експрезиденту України Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання замість арешту з заставою в 10 млн гривень, суд відклав розгляд запобіжного заходу Порошенку до 1 липня.

Крім того, у зв'язку з відсутністю в діях колишнього президента Петра Порошенка складу злочину, 3 кримінальні провадження, в яких він фігурує, були закриті.