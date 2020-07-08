Суд избирает меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева продолжил заседание по избранию меры пресечения бывшему Президенту Петру Порошенко.

Заседание продолжилось около 11:00, передают Українськi Новини.

Суд успел допросить в качестве свидетелей одного из понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследований.

На данный момент суд допрашивает второго понятого.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Венедиктова просит Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.



Большинство граждан Украины, согласно опросу КМИС, считают, что правоохранительные органы преследуют Порошенко за нарушение им закона и называют это борьбой за справедливость.



Тем временем суд продлил расследование дела против Петра Порошенко до 10 октября.