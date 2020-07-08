Поліція розглядає попадання снарядів із непідконтрольної території як версію пожежі в Луганській області

У той час, як ЗСУ та Нацгвардія гасять пожежу в Луганській області, Національна поліція розглядає попадання снарядів з непідконтрольної території як версію пожежі в Луганській області, під час якого загинули 5 осіб.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко на засіданні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Клименко зазначив, що поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області: складні погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал, а також перевіряє четверту.

"Ми також перевіряємо версію можливого попадання снарядів з території, непідконтрольної на сьогодні Україні. У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасувальними боєприпасами", – сказав він.

Клименко Також повідомив, що Нацполіція відкрила справу за фактом пожеж.

"Національною поліцією за фактом пожеж, які відбулися в Луганській області, відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить Кабінет Міністрів визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією державного рівня.

Тим часом, Президент Зеленський прибув у Луганську область з робочим візитом з-за лісових пожеж.