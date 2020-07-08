Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить Кабінет Міністрів визнати пожежу в області надзвичайної ситуацією державного рівня.

Про це йдеться в повідомленні ОДА в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів України про визнання масштабних пожеж у Луганській області надзвичайною ситуацією державного рівня, яка дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха", - йдеться в ньому.

Зазначається, що відповідне звернення Гайдая буде розглянуто на засіданні уряду в середу.

Згідно з повідомленням, за попередніми оцінками згоріло близько 5 тис. га лісу та визначено 15 вогнищ горіння хвойної підстилки.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомога надана 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації).

Госпіталізовані в лікарні Сєвєродонецька та Новоайдару по 7 людей.

Крім цього, внаслідок пожежі в селищах Олександрівка та Смоляниново 1 тис. абонентів перебувають без електропостачання, а без газопостачання 1 291 абонент Смоляниново, Гречишкином, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

До гасіння пожежі залучено 231 одиницю техніки та 744 людини особового складу: 113 одиниць пожежорятувальної техніки і 517 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 39 одиниць техніки та 65 працівників лісомисливського господарства, 13 одиниць техніки та 84 бійця Збройних сил, 47 одиниць техніки і 503 працівника Національної поліції.

На місці події працюють 9 автомобілів і 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, до гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили, Національна гвардія.

Тим часом Національна поліція розглядає три основні версії пожеж в Луганській області - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.