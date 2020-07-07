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  • Через лісову пожежу на Луганщині згоріли сотні будинків: є жертви, людей евакуюють
07 липня 2020, вівторок, 20:31 12
Події 2020-07-07T23:15:02+03:00
Українські Новини
Через лісову пожежу на Луганщині згоріли сотні будинків: є жертви, людей евакуюють

Через лісову пожежу на Луганщині згоріли сотні будинків: є жертви, людей евакуюють

Надежда Комендантова
пожежа, дснс, Аномальна спека, Евакуація людей, пожежа в лісі

5 осіб загинули і 9 госпіталізовано через пожежу в Луганській області, у той час, як спека в Україні досягла місцями до +42 градусів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Попередньо 5 осіб загинули і 9 госпіталізовано в лікарню. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смолянинове", - сказано в ньому.

Станом на 19:30 до гасіння залучено 361 особа та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 осіб особового складу та 66 одиниць техніки.

Додатково йдуть від ДСНС 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Пожежа в лісах Луганської області сталася 6 липня, вогонь охопив приблизно 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв в Новоайдарському районі.

За станом на 7 липня пожежу було локалізовано, травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

На цю мить триває ліквідація.

"У зв'язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще кілька вогнищ лісових пожеж (верховий), які поширилися по лісі до житлового сектору селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району. Зараз відбувається евакуація жителів цих населених пунктів. На місці надзвичайної події працюють 210 осіб особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ДСНС України в Луганській області. На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 особа особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські й полтавські рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Роботи по локалізації та ліквідації пожежі тривають.

 

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня пожежа без жертв сталася на даху житлового будинку у Новій Каховці Херсонської області, а під Києвом горів ліс.

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