Зеленський прибув з робочим візитом у Луганську область через масштабні лісові пожежі

У зв'язку з масштабними лісовими пожежами, через які загинуло 5 осіб і 9 госпіталізовано, Президент Володимир Зеленський прибув у Луганську область з робочим візитом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі. Глава держави огляне місця загоряння та заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС з ліквідації надзвичайної ситуації", – сказано в ньому.

6 липня вогонь охопив близько 85 га Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі Луганської області.

7 липня пожежу було локалізовано, проте через сильний вітер виникло ще кілька вогнищ, які поширилися на житловий сектор селищ Вовче і Смолянинове.

Мешканці цих населених пунктів було евакуйовано.

Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків.

Унаслідок надзвичайної події загинули 5 осіб, а ще 9 були госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, до гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили та Національна гвардія.

Також синоптики прогнозують спеку в липні, температура повітря підскочить до +41 градусів.