підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 липня 2020, середа, 11:24 21
Президент 2020-07-08T13:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський прибув з робочим візитом у Луганську область через масштабні лісові пожежі

Зеленський прибув з робочим візитом у Луганську область через масштабні лісові пожежі

Ирина Николенко
Президент, пожежа, Лісові пожежі, Зеленський

У зв'язку з масштабними лісовими пожежами, через які загинуло 5 осіб і 9 госпіталізовано, Президент Володимир Зеленський прибув у Луганську область з робочим візитом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Луганську область у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі. Глава держави огляне місця загоряння та заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС з ліквідації надзвичайної ситуації", – сказано в ньому.

 

6 липня вогонь охопив близько 85 га Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі Луганської області.

7 липня пожежу було локалізовано, проте через сильний вітер виникло ще кілька вогнищ, які поширилися на житловий сектор селищ Вовче і Смолянинове.

Мешканці цих населених пунктів було евакуйовано.

Вогонь знищив близько 80 дачних і 30 житлових будинків.

Унаслідок надзвичайної події загинули 5 осіб, а ще 9 були госпіталізовані.

Як повідомляли Українські Новини, до гасіння пожежі в Луганській області залучені Збройні сили та Національна гвардія.

Також синоптики прогнозують спеку в липні, температура повітря підскочить до +41 градусів.

Більше новин про: Президент пожежа Лісові пожежі Зеленський

Зеленський зізнався в недекларуванні прибутків у в...
Офіс президента відправив гасити пожежу в Луганськ...
Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано, але тлі...
Київрада вимагає від Президента Зеленського зупини...
У Києві вдвічі збільшилася кількість нових випадків коронавірусу за добу
У Київській області вдвічі збільшилась захворюваність на коронавірус
Новини
У Києві готуються до дистанційного навчання у школах з вересня 14:03
Як змінилась вартість доставки газу у Дніпрі з 1 липня? 13:52 Прес-реліз
Одеса отримає унікальний туристичний об'єкт — Іваницький 13:44
В аеропорту Афін застрягла ще одна туристка з України 13:37
Працівникам ОГХК не вистачило зарплати через касові розриви, – ЗМІ 13:31
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму 17:20
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:58
більше новин
Після послаблення карантину Львівська область знову потрапила в список не готових до пом'якшення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok