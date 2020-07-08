У Луганській області затримали агента ФСБ за підозрою в спробі підірвати цистерни з аміаком

За підозрою в спробі підірвати цистерни з аміаком на території підприємства "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" в Луганській області, де через лісової пожежі згоріли сотні будинків, співробітники Служби безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Росії

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Вказується, що диверсант прибув з тимчасово окупованих територій для виконання завдання із вчинення терористичного акту на об'єкті критичної інфраструктури Луганської області.

Підозрюваний був затриманий під час спроби забрати з тайника засоби вчинення диверсії: 2 гранатометів РПГ-22 з гранатами до них.

Контррозвідники встановили, що на виконання завдання своїх кураторів з російської спецслужби підозрюваний мав вчинити диверсійний акт, підірвавши цистерни з аміаком ємністю 3,5 тонни на території ВАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

За інформацією оперативників та слідчих СБУ, затриманий є жителем тимчасово окупованого міста Ровеньки.

З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Згодом був притягнутий представниками ФСБ до негласної співпраці.

За попередніми даними експертів, пошкодження цистерн могло призвести до екологічної катастрофи і загибелі людей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ затримала в Києві так званого куратора керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Раніше Генпрокуратура заочно повідомила про підозру у порушенні законів і звичаїв війни колишньому "міністра оборони" при групуванні ДНР" Ігорю Гиркіну (Стрєлкову).