СБУ затримала в Києві куратора керівників самопроголошеної "ДНР"

У той час, як в Росії затримали бойовика з "ДНР", в Києві Служба безпеки України заарештувала куратора керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників так званої ДНР по лінії Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", – сказано в ньому.

Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ він брав активну участь у створенні так званого розвідувального управління "ДНР" та інших її підрозділів.

Затриманому інкримінується вчинення злочину за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

"У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., що розкривають деталі міжвідомчих воєн між ГРУ і ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР", – сказано в повідомленні СБУ.

Фігурантів записів у своїх бесідах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки та Сергія Смирнова, помічника Президента РФ Владислава Суркова, керівників ДНР Олександра Захарченко, Олександра Бородая та ін

Також важлива частина оприлюднених записів розмови К. з генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Похмурий") і Леонідом Харченком (позивний "Кріт"), оголошених в міжнародний розшук у справі про збивання в 2014 році літака рейсу MH17.

Як повідомляли Українські Новини, 7 липня в зоні ООС бойовики сім разів відкривали вогонь, внаслідок чого 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

Також у Донецькій області бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке".

Генпрокуратура заочно повідомила про підозру у порушенні законів і звичаїв війни колишньому "міністра оборони" при групуванні ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову).