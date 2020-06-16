Бойовикові Гіркіну повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Офіс генерального прокурора заочно повідомив колишньому "міністру оборони" ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), який нещодавно дав інтерв'ю Дмитру Гордону, про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора громадянину РФ, ватажку одного з незаконних регулярних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, колишнього так званого "міністра оборони ДНР" повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (год . 2 ст. 438 КК України)", —сказано в ньому.

Наголошується, що підозрюваного оголошено у розшук, судом дано дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб з підлеглими йому бойовиками, застосовуючи фізичне насильство, здійснював організацію пошуку і викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України.

У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали в спеціально облаштовану будівлю на території Слов'янська, де катували, наносили побої, викликали ножові поранення і застосовували інші насильницькі дії, спрямовані на спричинення сильних фізичних і моральних страждань з метою помсти за проукраїнську позицію.

Зазначено, що на виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували й катували.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора допускає використання інформації з інтерв'ю Гіркіна, дане журналісту Дмитру Гордону. Однак Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що Офіс генпрокурора не має жодного стосунку до інтерв'ю журналіста з терористом Ігорем Гіркіним.

Крім того, Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) в Нідерландах пред'явили обвинувачення за рейсом МН17.