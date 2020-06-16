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16 червня 2020, вівторок, 15:13 9
Суспільство 2020-06-16T16:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовикові Гіркіну повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Бойовикові Гіркіну повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни

Кира Молчанова
ДНР, Ігор Гіркін, підозра
Ігор Гиркин. Скріншот YouTube
Ігор Гиркин. Скріншот YouTube

Офіс генерального прокурора заочно повідомив колишньому "міністру оборони"  ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), який нещодавно дав інтерв'ю Дмитру Гордону, про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора громадянину РФ, ватажку одного з незаконних регулярних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, колишнього так званого "міністра оборони ДНР" повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (год . 2 ст. 438 КК України)", —сказано в ньому.

Наголошується, що підозрюваного оголошено у розшук, судом дано дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 17 по 19 квітня 2014 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою групою осіб з підлеглими йому бойовиками, застосовуючи фізичне насильство, здійснював організацію пошуку і викрадення на території Донецької області патріотично налаштованих громадян України.

У подальшому цих громадян проти їх волі переміщали в спеціально облаштовану будівлю на території Слов'янська, де катували, наносили побої, викликали ножові поранення і застосовували інші насильницькі дії, спрямовані на спричинення сильних фізичних і моральних страждань з метою помсти за проукраїнську позицію.

Зазначено, що на виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики умисно позбавили життя щонайменше трьох осіб, яких незаконно утримували й катували.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора допускає використання інформації з інтерв'ю Гіркіна, дане журналісту Дмитру Гордону. Однак Генеральний прокурор Венедіктова Ірина заявляє, що Офіс генпрокурора не має жодного стосунку до інтерв'ю журналіста з терористом Ігорем Гіркіним.

Крім того, Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) в Нідерландах пред'явили обвинувачення за рейсом МН17.

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