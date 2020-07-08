Гонтарева хоче, щоб МВФ вимагав від України достроково погасити кредити

Міжнародний валютний фонд повинен "заморозити" співпрацю з Україною і вимагати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку - так вважає колишня глава Нацбанку Валерія Гонтарева. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню The Central Banker.

Як стверджує Гонтарева, Зеленський може призначити на посаду голови Нацбанку когось з людей Ігоря Коломойського, якщо МВФ не буде чинити тиск.

"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких, як пан Дубинський", - заявила Гонтарева.

Вона додала, що МВФ і країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.

"Коли йде у відставку глава центробанку, недостатньо одних заяв. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде надалі проводити виплати України, поки Зеленський не призначить керівника, здатного захистити реформи", - заявила ексглава НБУ.

Гонтарева зазначила, що МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити, якщо умови не виконуються.

"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи будуть тривати. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.

Ексголова НБУ вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".

"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - заявила Гонтарева.

Главою Нацбанку Гонтарева бачить Катерину Рожкову, яку вона вважає професіоналом і реформатором. Однак вона припускає, що Рожкова буде наступною мішенню.

Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкована і колишнього першого заступника глави НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.

Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.

"Ніхто не хоче бути камікадзе", - резюмувала вона.

Як повідомляли Українські Новини, звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтаревої, за якої він отримав перше призначення в НБУ.