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03 липня 2020, пʼятниця, 17:24 11
Економіка 2020-07-03T18:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко вважає, що звільнення Смолія ініційоване Коломойським

Порошенко вважає, що звільнення Смолія ініційоване Коломойським

Кира Молчанова
Нацбанк, Ігор Коломойський, Яків Смолій, Петро Порошенко, Нацбанк України, Експрезидент, відставка Смолія, звільнення Смолія
Гонтарева і Смолій. Фото: facebook Yan Dobronosov
Гонтарева і Смолій. Фото: facebook Yan Dobronosov

Колишній Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку ініційоване бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це він заявив під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Тиск, що відбувався, це не тиск, а цькування, яка організоване паном Коломойським і його фракціями і групами, які знаходяться в цій Раді, а навіщо тоді вони роблять це (звільняють Смолія)?" — сказав Порошенко.

Він також заявив, що цим рішенням влада більшості намагається обдурити міжнародних партнерів, спочатку прийнявши законопроекти для отримання траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), а в подальшому звільнивши главу Нацбанку.

Порошенко подякував команді Смолія, яка, на його думку, дуже ефективно працювала.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій не вказав конкретних фактів і ініціаторів  політичного тиску.

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