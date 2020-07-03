Порошенко вважає, що звільнення Смолія ініційоване Коломойським

Колишній Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку ініційоване бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це він заявив під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради, передають Українські Новини.

"Тиск, що відбувався, це не тиск, а цькування, яка організоване паном Коломойським і його фракціями і групами, які знаходяться в цій Раді, а навіщо тоді вони роблять це (звільняють Смолія)?" — сказав Порошенко.

Він також заявив, що цим рішенням влада більшості намагається обдурити міжнародних партнерів, спочатку прийнявши законопроекти для отримання траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), а в подальшому звільнивши главу Нацбанку.

Порошенко подякував команді Смолія, яка, на його думку, дуже ефективно працювала.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій не вказав конкретних фактів і ініціаторів політичного тиску.