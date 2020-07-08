Суд обирає запобіжний захід Порошенку

Продовжує засідання по обранню запобіжного заходу колишньому Президентові Петру Порошенку Печерський районний суд Києва.

Засідання продовжилося близько 11:00, передають Українські Новини.

Суд встиг допитати як свідка одного з понятих, який був присутній при врученні підозри Порошенку в Державне бюро розслідувань.

На цю мить суд допитує другого понятого.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозра Порошенку була складена та повідомлено про неї відповідно до чинного законодавства.

Венедіктова просить Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання замість арешту із заставою в 10 млн гривень, про що раніше прокуратура просила.

Більшість громадян України, згідно з опитуванням КМІС, вважають, що правоохоронні органи переслідують Порошенко за порушення ним закону і називають це боротьбою за справедливість.

Тим часом суд продовжив розслідування справи проти Петра Порошенка до 10 жовтня.