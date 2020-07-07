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07 липня 2020, вівторок, 11:24 11
Суспільство 2020-07-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала зростати

У Києві кількість нових випадків коронавірусу почала зростати

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

За минулу добу, 6 червн, в Києві кількість нових хворих на коронавірусом збільшилась на 63 особи до 5 665, померлих - на 3 людини до 119 порівняно з попередньою добою.

Про це в на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 63 людини. 3 хворих померли. На сьогодні в столиці вже 5 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед захворілих 30 жінок віком від 19 до 71 року і 28 чоловіків від 21 до 77 років, а також 4 дівчинки від 3 до 17 років і 3-річний хлопчик.

Серед хворих 4 медики.

В лікарні столиці за минулу добу госпіталізовано 6 хворих, решта лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

За минулу добу одужали 39 киян, всього коронавірус подолали 1 848 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Шевченківському районі - 15, а також у Солом'янському - 11 та Дніпровському - 10.

Як повідомляли Українські Новини, 6 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 564 до 49 607 кількість померлих від захворювання - на 21 людину до 1 283 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,9%, кількість нових летальних випадків - на 61,5%.

Також вчора Київська міська державна адміністрація (КМДА) через тиждень після заборони дозволила роботу ресторанів, закладів громадського харчування і кінотеатрам після 22:00.

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